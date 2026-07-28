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Nghị quyết 57 và bước chuyển nhân lực số

Thục Anh - 28/07/2026 16:08
Hà Tĩnh đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo hướng đúng người, đúng việc theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
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