Giao thông thời số hóa: Quản lý thông minh, xử lý chính xác

Thục Anh - 28/07/2026 14:19

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong công tác quản lý phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông tại Hà Tĩnh