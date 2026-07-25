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Dân ca nghệ tĩnh

Theo câu Ví Giặm tìm về

Đặng Thị Thắm - 25/07/2026 19:45
Ví, Giặm cất lên, trong lòng mỗi người Hà Tĩnh lại hiện về dáng núi, dòng sông, mái nhà thân thuộc; những con người đã lặng lẽ vun đắp cho quê hương.
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