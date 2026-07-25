Giảm nghèo bền vững - Nâng chất nông thôn mới

Từ Duyên - 25/07/2026 16:14

Hà Tĩnh đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới.