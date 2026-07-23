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Tài nguyên và môi trường

Hồ đập xuống cấp và nỗi lo trước mùa mưa bão

Nguyễn Thị Tâm - 23/07/2026 15:34
Nhiều hồ, đập trên địa bàn Hà Tĩnh xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.
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