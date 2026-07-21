Về Báo Hà Tĩnh
Văn hóa thể thao sự kiện và nhân vật

“Khoảng trời con gái” ngân vang ký ức Đồng Lộc cùng Ví, Giặm quê hương

Phạm Hương Ly - 21/07/2026 09:29
Vở kịch hát "Khoảng trời con gái" tái hiện câu chuyện lịch sử bằng những làn điệu dân ca Ví, Giặm sâu lắng.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO