Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 20/7 ngày 21/7/2026

PV - 20/07/2026 17:54

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 20/7 ngày 21/7/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh