Dinh dưỡng cho tuổi dậy thì, "chìa khoá vàng" phát triển

Linh Thuỷ - 20/07/2026 14:59

Bác sí Hoàng Quỳnh Thơ - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về chế độ dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong giai đoạn dậy thì.