Du lịch về nguồn: sức hút từ những "địa chỉ đỏ"

Trung Hoa - 18/07/2026 15:47

Mùa tri ân cũng là thời điểm du lịch về nguồn ở Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn, những "địa chỉ đỏ" trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.