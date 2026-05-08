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Tạp chí Giáo dục

Cùng học sinh Hà Tĩnh khám phá sách giáo khoa mới

Võ Thị Thanh Huyền - 05/08/2026 18:26
Năm học 2026-2027, cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa, thời điểm này phụ huynh Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành cùng con khám phá bộ sách mới.
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