Cùng học sinh Hà Tĩnh khám phá sách giáo khoa mới

Võ Thị Thanh Huyền - 05/08/2026 18:26

Năm học 2026-2027, cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa, thời điểm này phụ huynh Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành cùng con khám phá bộ sách mới.