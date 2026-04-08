Đưa phát thanh Hà Tĩnh đến gần hơn với thính giả trong kỷ nguyên số

Trần Huyền - 04/08/2026 14:08

Trong bối cảnh thời đại số, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh.