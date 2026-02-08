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Sống khỏe cùng BHT

Hiểu đúng virus Adeno để bảo vệ trẻ nhỏ

Khánh Huyền - 02/08/2026 15:01
Giao mùa, trẻ tại Hà Tĩnh dễ sốt cao, ho, đau mắt do virus Adeno. Loại virus này nguy hiểm ra sao, nhận biết và chăm sóc thế nào để an toàn cho trẻ?
Hiểu đúng virus Adeno để bảo vệ trẻ nhỏ
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