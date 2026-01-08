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"Mỏ vàng" từ nỗi lo sức khỏe

Võ Thị Thanh Huyền - 01/08/2026 20:57
Giữa ma trận thông tin thật – giả về sức khỏe, không ít người dân Hà Tĩnh đã mất tiền, bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị chỉ vì đặt niềm tin sai chỗ.
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