"Mỏ vàng" từ nỗi lo sức khỏe

Võ Thị Thanh Huyền - 01/08/2026 20:57

Giữa ma trận thông tin thật – giả về sức khỏe, không ít người dân Hà Tĩnh đã mất tiền, bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị chỉ vì đặt niềm tin sai chỗ.