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Khoa học và đời sống

Nuôi vịt đẻ trứng: Vững kỹ thuật, tăng hiệu quả

Từ Duyên - 31/07/2026 16:16
Nuôi vịt đẻ trứng đang được nhiều hộ dân Hà Tĩnh lựa chọn để phát triển kinh tế. Vậy cần chú trọng những kỹ thuật nào để vịt khỏe mạnh, tỷ lệ trứng cao và hạn chế dịch bệnh?
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