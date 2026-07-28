Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 28/7 ngày 29/7/2026

PV - 28/07/2026 18:30

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 28/7 ngày 29/7/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh