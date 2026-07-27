Lan tỏa nghĩa tình tháng 7 tri ân

Từ Duyên - 27/07/2026 19:33

Báo và PTTH Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.