Khi Truyện Kiều bước vào không gian số

Phan Dung - 27/07/2026 13:57

Từ mã QR, đến dữ liệu số hóa, Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du góp phần đưa những giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng.