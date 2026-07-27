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Nguyễn Du và Truyện Kiều

Khi Truyện Kiều bước vào không gian số

Phan Dung - 27/07/2026 13:57
Từ mã QR, đến dữ liệu số hóa, Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du góp phần đưa những giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng.
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