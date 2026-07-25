Về Hà Tĩnh thăm những nếp nhà xưa

Võ Thị Thanh Huyền - 25/07/2026 17:09

Những ngôi nhà có kiến trúc xưa tại Hà Tĩnh phản ánh chiều dài lịch sử của nhiều vùng đất mà còn ẩn chứa những giá trị văn hóa lưu truyền thế hệ.