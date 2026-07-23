Lan tỏa hình ảnh quê hương Hà Tĩnh qua tác phẩm nghệ thuật

Phạm Hương Ly - 23/07/2026 15:33

Qua góc nhìn của người nghệ sĩ, hình ảnh quê hương được lan tỏa, từ đó khơi dậy niềm tự hào, vun đắp những giá trị tốt đẹp của vùng đất Hà Tĩnh.