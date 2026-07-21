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Với khán giả BHTtv

Phía sau những Short Video triệu lượt xem

Phan Dung - 21/07/2026 13:48
Giữa cuộc cạnh tranh nội dung số, nhiều short video của BHTTV thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem nhờ cách kể chuyện sáng tạo.
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