Phía sau những Short Video triệu lượt xem

Phan Dung - 21/07/2026 13:48

Giữa cuộc cạnh tranh nội dung số, nhiều short video của BHTTV thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem nhờ cách kể chuyện sáng tạo.