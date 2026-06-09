Với khán giả BHTtv: Thời sự Phát thanh - Chuyển mình để "chạm" công chúng hiện đại

Phan Dung - 09/06/2026 10:08

Phát thanh Hà Tĩnh nỗ lực đưa thông tin đến gần hơn với thính giả, khẳng định sức sống riêng trong kỷ nguyên số.