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Lan toả cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Dương Phương - 04/08/2026 22:35
Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 đã tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh tham gia.
Lan toả cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
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