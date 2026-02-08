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Cấp sổ đỏ tại Hà Tĩnh: Nút thắt nào cần tháo gỡ ?

Linh Thuỷ - 02/08/2026 16:35
Do nhiều nguyên nhân, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều địa phương tại Hà Tĩnh vẫn tồn tại nhiều nút thắt cần sớm được tháo gỡ.
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