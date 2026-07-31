Có hay không việc cấp bìa chống lấn ?

Trương Thị Thanh Thủy - 31/07/2026 07:32

5 hộ dân ở xã Thượng Đức, Hà Tĩnh phản ánh diện tích đất rừng sản xuất đang quản lý, sử dụng bất ngờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác.