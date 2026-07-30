Mai Hoa đa dạng hóa mô hình kinh tế, tạo sinh kế bền vững

Đoàn Mai Hoa - 30/07/2026 07:41

Nhiều mô hình kinh tế mới ở xã Mai Hoa mang đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân.