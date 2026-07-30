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Nông nghiệp nông thôn

Mai Hoa đa dạng hóa mô hình kinh tế, tạo sinh kế bền vững

Đoàn Mai Hoa - 30/07/2026 07:41
Nhiều mô hình kinh tế mới ở xã Mai Hoa mang đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
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Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

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