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Non nước Hồng Lam

Một ngày ở Tiên Điền

Nguyễn Hoàng Kiều Anh - 27/07/2026 17:58
Một ngày ở Tiên Điền được cảm nhận nét trầm mặc của lịch sử, chạm vào chất phác của đất ven sông, và chạm vào tâm hồn người dân nơi đây qua từng câu hát.
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