Sẵn sàng hành trang đầu cấp THPT

Nguyễn Hoàng Kiều Anh - 29/07/2026 20:52

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào lớp 10, việc chọn tổ hợp môn học không chỉ quyết định hành trình học tập mà còn là định hướng nghề nghiệp sau này.