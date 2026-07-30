Về Báo Hà Tĩnh
Câu chuyện OCOP

Mực khô Liễu Phượng-Giữ trọn hương vị biển cả

Lê Tú Anh - 30/07/2026 21:35
Chắt chiu nguồn nguyên liệu từ biển, Hộ kinh doanh Trần Thị Liễu đã bền bỉ xây dựng thương hiệu mực khô Liễu Phượng, đưa đặc sản Hà Tĩnh vươn xa.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin liên quan
Miến gạo Hương Tâm OCOP 4 sao: Nâng niu hương vị ký ức
Câu chuyện OCOP

Miến gạo Hương Tâm OCOP 4 sao: Nâng niu hương vị ký ức

Nâng cao giá trị sản phẩm ocop bằng công nghệ chế biến sâu
Nông thôn mới

Nâng cao giá trị sản phẩm ocop bằng công nghệ chế biến sâu

Kết nối đưa sản phẩm OCOP vào tiêu thụ tại Formosa Hà Tĩnh
Tin tức

Kết nối đưa sản phẩm OCOP vào tiêu thụ tại Formosa Hà Tĩnh

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO