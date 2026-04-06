Miến gạo Hương Tâm OCOP 4 sao: Nâng niu hương vị ký ức

Phương Linh - 04/06/2026 14:28

Gìn giữ nhiều công đoạn truyền thống từ hạt gạo quê nhà, Miến gạo Hương Tâm mang đến sản phẩm gần gũi, bảo đảm an toàn thực phẩm.