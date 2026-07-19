Văn chương thời đại AI và trách nhiệm của người cầm bút

Đặng Thắm - 19/07/2026 16:45

Khi trí tuệ nhân tạo AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo văn chương, trách nhiệm và sự trung thực của người cầm bút cần được nhìn nhận như thế nào?