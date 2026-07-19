Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 19/7 ngày 20/7/2026

PV - 19/07/2026 17:56

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 19/7 ngày 20/7/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh