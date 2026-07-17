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Luật sư của bạn

Thuốc kê đơn - bán không cần đơn, bị xử phạt như thế nào?

Lê Thị Khánh Huyền - 17/07/2026 14:55
Nhiều cơ sở bán lẻ vẫn ngang nhiên bán thuốc kê đơn mà không yêu cầu đơn của bác sĩ. Vậy hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?
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