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Hà Tĩnh: 100 ngày gỡ điểm nghẽn kiến tạo chính quyền số.

Nguyễn Văn Sơn - 06/08/2026 09:36
Hà Tĩnh quyết tâm 100 ngày gỡ điểm nghẽn tạo bước chuyển thực chất, kiến tạo chính quyền số hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Hà Tĩnh: 100 ngày gỡ điểm nghẽn kiến tạo chính quyền số hiện đại.
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