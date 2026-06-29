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10 phút kinh tế

Khơi thông điểm nghẽn - Kích hoạt nguồn lực phát triển

Tuệ Trang - 29/06/2026 16:16
Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong công tác giải phóng mặt bằng để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
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