Khơi thông điểm nghẽn - Kích hoạt nguồn lực phát triển

Tuệ Trang - 29/06/2026 16:16

Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong công tác giải phóng mặt bằng để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.