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Cơ quan dân cử Hà Tĩnh xử lý vấn đề quan trọng tại cơ sở.

Nguyễn Văn Sơn - 17/07/2026 20:31
Cơ quan dân cử Hà Tĩnh đồng hành cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.
Cơ quan dân cử Hà Tĩnh đồng hành cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.
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