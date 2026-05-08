Ứng dụng EVN CSKH - hỗ trợ phát hiện thất thoát điện

Tuệ Trang - 05/08/2026 22:49

Với ứng dụng EVN CSKH, khách hàng không chỉ dễ dàng tra cứu thông tin, thanh toán tiền điện mà còn có thể giám sát lượng điện tiêu thụ mọi lúc, mọi nơi.