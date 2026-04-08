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Lao động việc làm

Du học nghề: Nâng cao kỹ năng, gia tăng cơ hội việc làm

Hải Thuận - 04/08/2026 09:01
Trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi, tại Hà Tĩnh du học nghề trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ, mở rộng cơ hội việc làm trong tương lai.
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