Bí quyết để Hà Tĩnh nâng tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Nguyễn Văn Sơn - 01/08/2026 09:55

Bí quyết Hà Tĩnh nâng tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trước hết phải đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào.