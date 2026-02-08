Qua Truyện Kiều, Đại thi hào Nguyễn Du khát vọng hòa bình ra sao?

Phan Dung - 02/08/2026 16:38

Qua tác phẩm Truyện Kiều, Đại thi hào Nguyễn Du luôn mong con người được sống trong yêu thương, hạnh phúc và yên bình.