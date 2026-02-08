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Nguyễn Du và Truyện Kiều

Qua Truyện Kiều, Đại thi hào Nguyễn Du khát vọng hòa bình ra sao?

Phan Dung - 02/08/2026 16:38
Qua tác phẩm Truyện Kiều, Đại thi hào Nguyễn Du luôn mong con người được sống trong yêu thương, hạnh phúc và yên bình.
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