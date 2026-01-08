Điểm tựa lòng dân nơi biên cương

Sơn Thủy - 01/08/2026 15:57

Không chỉ bảo vệ chủ quyền biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hà Tĩnh) còn là điểm tựa của nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.