Dấu tích nghĩa quân Lam Sơn trên đất Hà Tĩnh

Mỹ Dung - 01/08/2026 11:06

Dấu tích nghĩa quân Lam Sơn trên đất Hà Tĩnh là minh chứng sống động cho những chiến công hiển hách và tình quân dân son sắt chống ngoại xâm.