Về Báo Hà Tĩnh
Đại biểu dân cử với cử tri

Cơ quan dân cử Hà Tĩnh với XD chính quyền địa phương 2 cấp.

Nguyễn Văn Sơn - 19/06/2026 17:19
Dấu ấn cơ quan dân cử Hà Tĩnh đó là quyết nghị kịp thời những nội dung quan trọng, tạo nền tảng để chính quyền mới vận hành thông suốt, hiệu quả...
Dấu ấn cơ quan dân cử Hà Tĩnh.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Làm sao để lắng nghe dân và hành động vì dân?
Đại biểu dân cử với cử tri

Làm sao để lắng nghe dân và hành động vì dân?

Dân chủ từ cơ sở – Sức mạnh từ lòng dân
Đại biểu dân cử với cử tri

Dân chủ từ cơ sở – Sức mạnh từ lòng dân

Nghị quyết 151: Chính sách kịp thời, thực thi chậm trễ
Đại biểu dân cử với cử tri

Nghị quyết 151: Chính sách kịp thời, thực thi chậm trễ

Nghị quyết 171: Mở lối sinh kế, thúc đẩy phát triển bền vững
Đại biểu dân cử với cử tri

Nghị quyết 171: Mở lối sinh kế, thúc đẩy phát triển bền vững

Hà Tĩnh sớm kiện toàn HĐND 2 cấp, đảm bảo vận hành không "độ trễ"
Đại biểu dân cử với cử tri

Hà Tĩnh sớm kiện toàn HĐND 2 cấp, đảm bảo vận hành không "độ trễ"

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO