Cơ quan dân cử Hà Tĩnh với XD chính quyền địa phương 2 cấp.

Nguyễn Văn Sơn - 19/06/2026 17:19

Dấu ấn cơ quan dân cử Hà Tĩnh đó là quyết nghị kịp thời những nội dung quan trọng, tạo nền tảng để chính quyền mới vận hành thông suốt, hiệu quả...