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Từ vụ gian lận thi cử: Có nên tách kỳ thi "2 trong 1"?

Bách Hợp - 18/07/2026 20:23
Phương án tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học đang được dư luận đặc biệt quan tâm - nhất là sau vụ gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang.
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