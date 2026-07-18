Từ vụ gian lận thi cử: Có nên tách kỳ thi "2 trong 1"?

Bách Hợp - 18/07/2026 20:23

Phương án tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học đang được dư luận đặc biệt quan tâm - nhất là sau vụ gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang.