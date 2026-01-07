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Hà Tĩnh làm sạch mã số thuế - gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Phan Thị Trâm - 01/07/2026 19:19
Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", xử lý các mã số thuế không còn hoạt động.
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