Hà Tĩnh làm sạch mã số thuế - gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Phan Thị Trâm - 01/07/2026 19:19

Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", xử lý các mã số thuế không còn hoạt động.