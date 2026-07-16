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Ký ức và hiện tại

Thiếu tướng Trần Đức Thắng và mệnh lệnh từ trái tim

Đặng Thắm - 16/07/2026 21:58
Với Thiếu tướng Trần Đức Thắng, mọi mệnh lệnh cuối cùng đều hướng đến con người, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.
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