Thiếu tướng Trần Đức Thắng và mệnh lệnh từ trái tim

Đặng Thắm - 16/07/2026 21:58

Với Thiếu tướng Trần Đức Thắng, mọi mệnh lệnh cuối cùng đều hướng đến con người, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.