Những tháng năm tuổi trẻ xung phong

Đặng Thắm - 18/06/2026 17:25

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua nhưng ký ức về một thời tuổi trẻ sôi hào hùng vẫn vẹn nguyên với cựu Thanh niên xung phong Lê Văn Liêm.