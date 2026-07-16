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Đánh thức tình yêu âm nhạc truyền thống

Nguyễn Hoàng Kiều Anh - 16/07/2026 08:54
Từ những lớp học mùa hè, sự tận tâm của các nghệ nhân, tình yêu với dân ca Ví Giặm đang được khơi dậy bằng nhiều cách làm sáng tạo và ý nghĩa.
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