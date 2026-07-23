Bánh gai Đức Yên: gói trọn hồn quê Hà Tĩnh

Lê Tú Anh - 23/07/2026 15:35

Từ một món quà quê dân dã, bánh gai Đức Yên không chỉ giữ trọn hương vị truyền thống mà còn từng bước nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu OCOP.