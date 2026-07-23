Xót xa cảnh người mẹ nghèo Hà Tĩnh một mình gánh nợ nuôi con

Trần Huyền - 23/07/2026 16:53

Chồng mất sau thời gian lâm bệnh, chị Nguyễn Thị Thu Anh (xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) một mình gồng gánh khoản nợ lớn, nuôi 2 con trong cảnh nhiều khó khăn.