Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 23/7 ngày 24/7/2026

PV - 23/07/2026 17:42

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 23/7 ngày 24/7/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh